Главной пиарщице губернатора Прикамья нашли замену

Директором департамента пресс-службы администрации губернатора Пермского края назначен Артем Вороненко. Об этом он рассказал «URA.RU». Дарья Левченко, которая ранее занимала должность директора департамента, назначена советником губернатора.
«Да [я возглавляю департамент пресс-службы], с сегодняшнего дня», — сообщил «URA.RU» Вороненко. С июня 2018 года он работал в департаменте пресс-службы в статусе заместителя директора, а до этого возглавлял «PR и GR» отдел в Пермском филиале ПАО «Т Плюс».
Прежний директор департамента Левченко заняла должность советника губернатора Пермского края — пресс-секретаря главы региона. Она возглавляла департамент с 2017 года, приехав в регион вместе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым из Москвы. Там они вместе с Решетниковым работали в департаменте экономической политики и развития столицы. Левченко не стала объяснять «URA.RU» причины подобных кадровых перестановок, заявив, что она уже была пресс-секретарем главы региона в начале 2017 года. «Артем отличный руководитель», — добавила Левченко.
Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что идея вернуть все к той модели, которая существовала в начале 2017 года, принадлежит лично губернатору Решетникову. «Левченко изначально была его личным пресс-секретарем. Потом нужно было выстраивать работу департамента и поэтому назначили ее», — рассказал «URA.RU» Логинов. Сейчас, по его мнению, Вороненко не будет самостоятельно принимать ключевые решения, а продолжит советоваться с Левченко.