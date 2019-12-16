Спикер челябинского Заксобрания нашел себе преемника

Станислава Мошарова (справа) называт наиболее вероятным преемником Владимира Мякуша (слева) Фото: Олег Черных © URA.RU

Преемником спикера Заксобрания Челябинской области и лидером регионального отделения «Единой России» Владимира Мякуша с большой вероятностью станет вице-губернатор Станислав Мошаров. Такой вариант обсуждается в ЗСО и правительстве, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.

«Мошаров устраивает все стороны. Он считается креатурой Мякуша. Но при этом работает в команде губернатора Алексея Текслера. Год назад глава межрегионального координационного совета „Единой России“ Иван Квитка назначал Мошарова куратором муниципальных выборов в Челябинске. Так что это одна из немногих компромиссных фигур», — объяснил собеседник.

По данным инсайдера, Мошаров может возглавить региональное отделение «ЕР» весной и будет полноценно заниматься организацией партийных праймериз в ЗСО, которые пройдут в последнее воскресенье мая. А после избрания депутатом осенью следующего года, возглавит региональный парламентский корпус. «Все еще может переиграться, но этот вариант обсуждается в числе главных», — добавил собеседник.

Сам Мошаров заявил корреспонденту «URA.RU», что «ни с кем не обсуждал такие вопросы». «У меня сейчас другие задачи, поставленные губернатором, — разработка пятилетних программ социально-экономического развития региона», — добавил он. Владимир Мякуш сообщил «URA.RU», что находится в Москве, поэтому ему нечего комментировать. «У нас все решает губернатор. Надо к нему адресовать такие вопросы. Он будет руководить избирательной кампанией и комплектовать команду» — добавил собеседник. Получить комментарий куратора внутренней политики вице-губернатора Анатолия Векшина оперативно не удалось.