Губернатор Югры Наталья Комарова как опытный пользователь Instagram дает советы мэрам Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова посоветовала недавно избранному главе Урая Тимуру Закирзянову активнее общаться с жителями в социальных сетях. Речь об этом зашла во время личной встречи главы региона с новым градоначальником, передает корреспондент «URA.RU».

«Есть [у жителей] некоторая неудовлетворенность контактами с органами власти. Настаиваю, что бы вы искали возможности новые, современные, в том числе и социальные сети, для такого рода диалога с гражданами», — обратилась к Закирзянову губернатор ХМАО. Глава Урая ответил, что по совету главы региона уже завел аккаунт в Instagram. «За две недели у меня уже появилось 1200 подписчиков. Мой аккаунт полон вопросов. Людей очень удивляет, что они получают ответы», — поделился своими впечатлениями чиновник.

Затем Комарова вместе с новоиспеченным мэром перешли к обсуждению социально-экономического развития Урая. В ближайших планах в городе строительство больницы и двух новых школ. Ранее «URA.RU» уже сообщало, что Закирзянов был избран на должность главы города в ноябре. После того, как со своего поста на заслуженный отдых ушел Анатолий Иванов.