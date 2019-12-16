Пермский депутат объяснила, почему Курентзис ближе пермякам, чем губернатор Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Депутат Пермской городской думы Недежда Агишева считает, что дирижер Теодор Курентзис ближе пермякам, чем губернатор Максим Решетников. Политик снялась в документальном фильме о дирижере, вышедшем на канале «Еще не Познер» в YouTube. Агишева призналась, что Курентзис является «мощной фигурой» в культурной политике региона и сумел добиться авторитета «благодаря выстроенной коммуникации и уважении к своему зрителю».

«Теодор открыт через свою музыку, он с нами искренний. Мы видим его боль, видим, что это не какая-то супер — машина. Это живой человек, с его личной трагедией, идеями, концепцией. Он намного ближе [пермякам], чем губернатор, потому что он с нами, когда он играет», — заявила депутат гордумы.

Съемки фильма «Здесь пахнет ладаном. Курентзис, Дягилевский, Пермь» проходили во время «Дягилевского фестиваля» этой весной. Его авторы, Саша Крецан и Иван Козлов, написали, что «отправились на Урал с простым намерением: зафиксировать, как современное искусство и Теодор чувствуют себя в Перми и как Пермь ощущает себя местом, в чью повестку оказалось встроено что-то непонятное и уникальное».

Бывший худрук Пермского театра оперы и балета им Чайковского Теодор Курентзис покинул должность в конце августа из-за разногласий с краевой властью. В конце ноября стало известно, что дирижер согласился вернуться в Пермь и возглавить Дягилевский фестиваль.