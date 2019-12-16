Челябинский губернатор устроил разнос чиновникам из-за смога

Горожане жалуются на неприятный запах, а чиновники не могут найти его источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 декабря на вечернем аппаратном совещании устроил разнос чиновникам министерства экологии региона за то что, они до сих пор не могут определить источник неприятного запаха, на который жалуются жители Челябинска. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора.

«Вонь надоела и не только мне, по этим улицам ходят наши дети, — заявил Текслер. — А ответственные днем с огнем второй день ищут источник запаха. Больше, коллеги, предупреждать не буду, надоело!»

Ранее «URA.RU» рассказали, что министр экологии области Сергей Лихачев по поручению губернатора срочно выехал в Коркинский район искать источник смога в Челябинске. Министр посетил Коркинский разрез и шламохранилище в поселке Старокамышинск, которые могли быть одной из причин неприятного запаха.

«Были обнаружены небольшие источники возгорания, но не они были источником загрязнения воздуха в Челябинске», — заявили в минэкологии. Там уточнили, что одним из факторов загрязнения воздуха «стали выбросы от автомобилей, а также промышленных предприятий, которые не снизили объемы выбросов в период неблагоприятных условий».