Сотрудница ТНТ возмутилась цензурой на канале и через час удалила пост. СКРИН

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Кастинг нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Екатеринбург
Гневный пост сотрудница удалила через час после публикацииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Промо-продюсер канала ТНТ Кристина Сникерс опубликовала в Instagram гневный пост о цензуре в телеэфире и интернете, сопроводив его фотографией с несанкционированных акций в Москве. Возмущение сотрудницы вызвала приостановка показа сериала «Эпидемия» и удаление одной из его серий, в которой силовики расстреливают мирных жителей.

«Когда вы включаете телевизор, знайте: перед вами всегда висит невидимая надпись „цензура“», — написала сотрудница в сообщении, которое удалила через час. Она также отметила, что речь идет о фантазийном, а не документальном кино. Также она вспомнила недавний скандал вокруг сериала «Слуга народа», который сначала показали, а затем сняли с эфира и удалили из онлайн-кинотеатра Premier.

Представители телеканала ТНТ отказались комментировать ситуацию в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU», предложив отправить письменный запрос.

Пятая серия первого сезона сериала «Эпидемия» была удалена с сервиса Premier в ночь на 14 декабря. Представители онлайн-кинотеатра объяснили свое решение тем, что выполнить все ключевые показатели активности удалось благодаря показу сериала «Полицейский с Рублевки». Также отмечается, что было принято решение разделить сериал «Эпидемия» на две части по четыре серии.

Ранее телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. По данным представителей телеканала, сериал предназначался для показа на платформе Premier.

Возмущение Кристины Сникерс вызвало удаление эпизода сериала «Эпидемия»
Фото: скриншот Instagram Ксении Сникерс

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