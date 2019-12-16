Промо-продюсер канала ТНТ Кристина Сникерс опубликовала в Instagram гневный пост о цензуре в телеэфире и интернете, сопроводив его фотографией с несанкционированных акций в Москве. Возмущение сотрудницы вызвала приостановка показа сериала «Эпидемия» и удаление одной из его серий, в которой силовики расстреливают мирных жителей.
«Когда вы включаете телевизор, знайте: перед вами всегда висит невидимая надпись „цензура“», — написала сотрудница в сообщении, которое удалила через час. Она также отметила, что речь идет о фантазийном, а не документальном кино. Также она вспомнила недавний скандал вокруг сериала «Слуга народа», который сначала показали, а затем сняли с эфира и удалили из онлайн-кинотеатра Premier.
Представители телеканала ТНТ отказались комментировать ситуацию в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU», предложив отправить письменный запрос.
Пятая серия первого сезона сериала «Эпидемия» была удалена с сервиса Premier в ночь на 14 декабря. Представители онлайн-кинотеатра объяснили свое решение тем, что выполнить все ключевые показатели активности удалось благодаря показу сериала «Полицейский с Рублевки». Также отмечается, что было принято решение разделить сериал «Эпидемия» на две части по четыре серии.
Ранее телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. По данным представителей телеканала, сериал предназначался для показа на платформе Premier.