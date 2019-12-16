«Билайн» предупредил абонентов о повышении цен из-за закона Яровой

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Закон Яровой обязывает операторов связи хранить данные пользователейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мобильный оператор «Билайн» планирует повысить цены на услуги в 2020 году. Объявление опубликовано на сайте компании.

«В соответствии с рыночной ситуацией, мы вынуждены пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в 2020 году», — сообщили RNS в пресс-службе «Билайна». Главным фактором, который повлиял на такое решение стали затраты на реализацию закона о «суверенном» интернете, и закона о хранении персональных данных, который предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Издание отмечает, что мобильный оператор разослал абонентам сообщение обновлении цен на услуги, при этом «Билайн» пообещал сохранить действующие скидки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с нового года в России тарифы на мобильную связь вырастут на 18%. Закон Яровой вступил в силу 1 июля 2018 года. Он обязал операторов связи хранить данные пользователей в течение полугода. После появления законопроекта операторы связи сообщали, что будут вынуждены поднимать цены на услуги, чтобы покрыть затраты на покупку дорогостоящего оборудования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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