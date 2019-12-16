«Билайн» предупредил абонентов о повышении цен из-за закона Яровой

Мобильный оператор «Билайн» планирует повысить цены на услуги в 2020 году. Объявление опубликовано на сайте компании.
«В соответствии с рыночной ситуацией, мы вынуждены пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в 2020 году», — сообщили
Издание отмечает, что мобильный оператор разослал абонентам сообщение обновлении цен на услуги, при этом «Билайн» пообещал сохранить действующие скидки.
Ранее «URA.RU» сообщало, что с нового года в России тарифы на мобильную связь вырастут на 18%. Закон Яровой вступил в силу 1 июля 2018 года. Он обязал операторов связи хранить данные пользователей в течение полугода. После появления законопроекта операторы связи сообщали, что будут вынуждены поднимать цены на услуги, чтобы покрыть затраты на покупку дорогостоящего оборудования.