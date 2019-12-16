Кузнецова пообещала довести ситуацию до ее полного разрешения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Восьмилетний мальчик, которого отчим заставлял стоять на гречке, вернулся в семью. Мальчика отдали матери органы опеки из-за ее положительного поведения и личного желания ребенка. На такое решение отреагировала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, пообещав разобраться в ситуации.

«Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери», — цитирует пресс-службу Кузнецовой РИА «Новости». Уточняется, что в ближайшее время региональный омбудсмен по правам ребенка отправится в место, где учится мальчик, чтобы пообщаться с его преподавателями. Позже он также встретится с матерью ребенка.

Кузнецова уточнила, что планирует полностью решить вопрос. «Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия — в его интересах», — подытожила омбудсмен.

В понедельник в Омском районном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении 35-летнего Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, которых обвиняют в истязании сына женщины. 8-летнего ребенка ставили коленями на гречневую крупу в качестве наказания. Этот процесс отчим снимал на видео.