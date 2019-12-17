Захарова сравнила события на Украине с фильмом «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В течение суток украинские власти запретили въезжать в страну представителям телеканала «Звезда», а также третьему по счету корреспонденту НТВ. Обе ситуации произошли после того, как на парижском саммите «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить государство.

В понедельник, 17 декабря, стало известно, что украинская погранслужба запретила въезд в страну уже третьему по счету корреспонденту НТВ. «Он не смог подтвердить цель своего визита на Украине», — говорится на сайте телеканала.

В этот же день появилась информация, что в посещении территории Украины было отказано журналистам телеканала «Звезда». «Запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — объяснила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Такое решение украинский властей с иронией прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнив происходящее с советским кинофильмом «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». «Видимо, боятся услышать: „А что это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось“», — написала представитель ведомства на своей странице в Facebook.