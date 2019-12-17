В России придумали, как быстрее расселять жителей старых домов

К 2020 году в РФ появились критерии аварийности домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В скором времени в России появятся четкие критерии аварийности жилых домов. В Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ уже создали свод правил для зданий до пяти этажей.

«Оцениваться будут в первую очередь несущие строительные конструкции. Среди их повреждений и дефектов, из-за которых можно признать дом аварийным, — сквозные трещины, прогибы и выгибы, просадки», — пишет газета «Известия». Среди других признаков — смещение опор, разрушение или износ материалов несущих конструкций. Правила ориентированы на здания до пяти этажей, 96% аварийных зданий в стране имеют именно такую высоту.

На сегодняшний день четких критериев признания жилья аварийным не существует, поэтому людям, как пояснил изданию депутат Госдумы Илья Осипов, часто приходится годами жить в опасных зданиях. Разрабатываемые нормы должны стать частью правительственного законопроекта, который определяет новые механизмы расселения аварийного жилья. 17 декабря нижняя палата парламента рассмотрит документ во втором чтении.