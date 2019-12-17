Горбачев уличил США в стремлении к военному превосходству

Михаил Горбачев уверен, что России и США надо наладить диалог о проблемах ядерного вооружения Фото: Антон Белицкий © URA.RU

США добиваются военного превосходства при помощи выхода из системы договоров о контроле над ядерными вооружениями. Такого мнения придерживается бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — приводит ТАСС цитату из его интервью японской газете Asahi.

Горбачев отметил, что такая цель в современном мире недостижима и к тому же может нанести ущерб безопасности всего мира. По словам политика, Россия и США должны наладить диалог о проблемах ядерного оружия.

Ранее Горбачев назвал расширение НАТО главной стратегической ошибкой Запада. По его словам, это привело к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе, напоминает «Национальная служба новостей». Также экс-президент СССР заявил, что отказ России и США от ряда соглашений по контролю над вооружением может привести к непредсказуемым последствиям.