16 декабря 2019
15 декабря 2019
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Губернатору Решетникову показали главную стройку Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, решетников максим
Губернатору показали будущее ПермиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Трем инвестиционным проектам в Прикамье присвоен статус «приоритетный». Вопрос был рассмотрен 17 декабря на совете по предпринимательству при губернаторе Пермского края, передает корреспондент «URA.RU». Речь идет о строительстве аквапарка, гостиничного комплекса по улице Окулова, 14 и социального жилья.

«Мы рассматривали несколько площадок [для строительства аквапарка]. Поскольку это краевой объект, рассматривался земельный участок, который принадлежит региону», — уточнил представитель инвестора ООО «Спорткомплекс Олимпия». Спикер также обратил внимание на удобную транспортную доступность и напомнил, что рядом планируется строительство краевой инфекционной больницы. «Строительство аквапарка начнется в конце 2020 года», — заявил журналистам заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Алексей Назарчик.

Аквапарк разместится в Кировском районе Перми по улице Калинина, 84а. Общая площадь комплекса, который планируется открыть к юбилею Перми в 2023 году, составит 60 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект превысят 5 млрд рублей.

Кроме того, к 300-летию Перми планируется построить гостиничный комплекс (4-5 звезд) на 130 номеров. Реализацией проекта по строительству займется ООО «Аквавита» (входит в структуры UDS group Алексея Чулкина). В планах также социальное жилье (малоэтажные дома) — его строительством займется Корпорация развития Пермского края (100% принадлежит региону). По оценкам Решетникова, реализация инвестпроктов принесет региону 30 млрд рублей.

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