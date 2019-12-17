На Урале мужчина, к которому не успела скорая, умер в троллейбусе

В Березниках (Пермский край) мужчина умер в троллейбусе из-за того, что к нему не успела приехать бригада медиков, сообщает один из пабликов «ВКонтакте». Водитель троллейбуса принял решение самостоятельно доставить мужчину в больницу, но не успел.
«В троллейбусе человеку стало плохо. Позвонили в скорую помощь, диспетчер ответил, что машин свободных нет. Водитель троллейбуса самостоятельно повез мужчину в скорую помощь, но так как у троллейбуса скорость не как у скорой помощи, мужчина скончался в транспорте», — пишет Елена Орлова в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях подписчики требует объяснений от главного врача скорой помощи и ждут реакции министра здравоохранения. «Хочется услышать объяснения главврача скорой помощи. Накажет ли он диспетчера, принимавшего вызов и отказавшему о помощи человеку», — пишет Людмила Лядова. При этом многие отмечают, что очень часто бригады медиков вынуждены выезжать не на экстренные случаи, куда можно было бы направить участкового терапевта.
«URA.RU» попросило пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края прокомментировать произошедшее.