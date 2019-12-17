16 декабря 2019
15 декабря 2019
14 декабря 2019

На Урале мужчина, к которому не успела скорая, умер в троллейбусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, реанимация, медицинская помощь, скорая помошь
Скорая помощь не успела к пассажиру троллейбуса в БерезникахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках (Пермский край) мужчина умер в троллейбусе из-за того, что к нему не успела приехать бригада медиков, сообщает один из пабликов «ВКонтакте». Водитель троллейбуса принял решение самостоятельно доставить мужчину в больницу, но не успел.

«В троллейбусе человеку стало плохо. Позвонили в скорую помощь, диспетчер ответил, что машин свободных нет. Водитель троллейбуса самостоятельно повез мужчину в скорую помощь, но так как у троллейбуса скорость не как у скорой помощи, мужчина скончался в транспорте», — пишет Елена Орлова в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях подписчики требует объяснений от главного врача скорой помощи и ждут реакции министра здравоохранения. «Хочется услышать объяснения главврача скорой помощи. Накажет ли он диспетчера, принимавшего вызов и отказавшему о помощи человеку», — пишет Людмила Лядова. При этом многие отмечают, что очень часто бригады медиков вынуждены выезжать не на экстренные случаи, куда можно было бы направить участкового терапевта.

«URA.RU» попросило пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края прокомментировать произошедшее.

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