Задержан экс-глава компании пермского министерства строительства

Задержан экс-начальник Управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский. Полиция считает его причастным к хищению почти 130 миллионов рублей при строительстве пермского зоопарка.
«Сотрудники МВД задержали бывшего начальника управления краевого строительства Дмитрия Левинского. Он был задержан вчера (16 декабря — прим. редакции) в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и в начале декабря в Москве задержали первого подозреваемого — руководителя проекта компании «РЖД Строй» Илью Козырева. Подозреваемый был на самолете доставлен в Пермь, где ему избрали меру пресечения в виде ареста на время следствия по делу.
В пресс-службе министерства строительства Пермского края сообщили «URA.RU», что оказывают содействие следствию. «Сейчас самое главное разобраться в причинах произошедшего. Минстрой и УКС оказывает всю необходимую помощь следствию», — пояснили в пресс-службе. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не комментируют задержание Левинского.