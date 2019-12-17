16 декабря 2019
15 декабря 2019
14 декабря 2019

Задержан экс-глава компании пермского министерства строительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения по делу заместителя начальника департамента земельных отношений Перми Павла Пахунова. Мотовилихинский районный суд. Пермь, скамья подсудимых, наручники
Экс-начальник Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский задержан по делу о мошенничествеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Задержан экс-начальник Управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский. Полиция считает его причастным к хищению почти 130 миллионов рублей при строительстве пермского зоопарка.

«Сотрудники МВД задержали бывшего начальника управления краевого строительства Дмитрия Левинского. Он был задержан вчера (16 декабря — прим. редакции) в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и в начале декабря в Москве задержали первого подозреваемого — руководителя проекта компании «РЖД Строй» Илью Козырева. Подозреваемый был на самолете доставлен в Пермь, где ему избрали меру пресечения в виде ареста на время следствия по делу.

В пресс-службе министерства строительства Пермского края сообщили «URA.RU», что оказывают содействие следствию. «Сейчас самое главное разобраться в причинах произошедшего. Минстрой и УКС оказывает всю необходимую помощь следствию», — пояснили в пресс-службе. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не комментируют задержание Левинского.

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