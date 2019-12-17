Санитарки на Ямале оказались самыми богатыми в России

Средний доход младшего медицинского персонала Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) самый высокий по стране. В Росстате подсчитали, что он составляет 91 734 рубля.
«За одну и ту же работу в Ямало-Ненецком автономном округе получают в 4,25 раза больше, чем в Республике Ингушетии», — пишет News.ru, ссылаясь на исследование Росстата. На втором месте по уровню зарплат расположилась Чукотка, где средний доход санитарок составил 90 503 рубля. Замыкает тройку лидеров Сахалинская область, где младший медицинский персонал в среднем получает 72 683 рубля.
Санитары ЯНАО также оказались в лидерах по уровню роста зарплат за последние четыре года. Так, с 2015 года их зарплаты выросли на 181%. На втором месте оказались медработники из Тюменской области (159%). Третье заняла Волгоградская область (150%).
Меньше всего младший медицинский персонал получает в Ингушетии. Там средняя зарплата составляет 21 558 рублей. Следом идут Кабардино-Балкария (21 803 рубля) и Карачаево-Черкесия (21 985 рублей).
Согласно данным Росстата, в Уральском федеральном округе самую маленькую зарплату получают санитары Курганской области — 26 749 рублей. В Пермском крае средний доход младшего медицинского персонала также не превышает 30 тысяч рублей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что младший медперсонал в больницах массово переводят в уборщицы с сокращением зарплат. В Пермском крае пошли еще дальше: теперь младший медперсонал, согласно договору, работает на 0,75 ставки уборщицами, а на 0,25 ставки — санитарками.