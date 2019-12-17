Солдат Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, рассказал об издевательствах в части

Адвокат Равиль Тугушев встретился с подсудимым Рамилем Шамсутдиновым в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменцу Рамилю Шамсутдинову, убившему восемь человек в военной части под Читой, не давали спать и забирали у него все деньги. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат срочника Равиль Тугушев после встречи со своим подзащитным.

«У него и остальных „молодых“ забирали все деньги, заставляли вне наряда мыть туалеты. В казарме, со слов Рамиля, царили полутюремные порядки. Один из офицеров накануне расстрела издевался над Шамсутдиновым, не давая спать. То есть солдат в течение трех суток подряд спал не больше четырех часов. Если засыпал — этот офицер выгонял его на плац и заставлял делать физические упражнения, в том числе в химзащите. Примерно за два часа до расстрела Рамиль вообще уже был как в тумане. Не понимал, что реально, а что нет», — рассказал Тугушев.

Адвокаты Шамсутдинова, устроившего 25 октября кровавую бойню под Читой, продолжают работать в Забайкалье. 17 декабря юристы получили на руки заключение о продлении срока содержания под стражей. Сейчас правозащитники общаются со следователями.

Ранее «URA.RU» писало, что срочника в суде будут защищать известные российские юристы, консультирует которых адвокат президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов. Все они отказались от гонорара за свои услуги.

Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в военной части под Читой. Восемь человек погибли на месте. Еще двое находятся в московском госпитале имени Бурденко. Один из них, Евгений Графов, является земляком стрелка.