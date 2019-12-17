Югорчанка хранила у себя на балконе труп в чемодане

В Сургуте сотрудники Следственного комитета задержали женщину, которая убила своего знакомого, а потом спрятала тело в чемодан и хранила его на балконе. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Произошел какой-то конфликт на бытовой почве. Женщина нанесла мужчине 19 ножевых ранений, после чего труп был спрятан на балкон в чемодан. В таком виде его хотели вынести наружу. Но потом подозреваемая сама обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее на балконе находится мертвый человек», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что женщина вместе со своим сожителем активно злоупотребляла алкоголем. Но до этого случая не имела проблем с законом.
В пресс-службе СУ СКР по ХМАО корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».