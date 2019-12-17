Ямальцев не пускают в бассейн без дорогой справки

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) вынуждают проходить платные медосмотры, чтобы получить допуск в новый бассейн универсального спорткомплекса «Полярный». Об этом «
«В новом бассейне требуют справку, а она, на секундочку, полторы тысячи с человека!» — говорит возмущенная женщина.
В городской больнице «URA.RU» сообщили, что обследование необходимо, чтобы обезопасить горожан от заболеваний, передаваемых через воду. Медицинская справка действительна шесть месяцев. Ее стоимость для мужчин составляет 869 рублей, для женщин — 1556 рублей. При этом детям соответствующую справку бесплатно выдает педиатр.
Тему бурно обсуждают и в местных пабликах социальной сети «Вконтакте». Пользователи обвиняют городскую больницу в «выкачивании денег», ведь в соседних городах, по словам жителей, подобные справки стоят около 450 рублей. «ГБУЗ „ЛГБ“ решила заработать на „якобы платных услугах“? Очень удачный случай. То есть мне, чтобы сходить семьей в бассейн, надо выложить, как минимум, 5000 за полгода + абонемент будет нехилый», — пишет Наталья Тарасова.
С позицией больницы солидарны единицы. Остальные жители поддерживают официальную жалобу в Роспотребнадзор, которую направил горожанин Александр Курбанов. Мужчина также обратился через социальные сети за помощью к главе региона Дмитрию Артюхову.
В управлении Роспотребнадзора «