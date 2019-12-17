16 декабря 2019

На Урале умер грудной ребенок, оставленный один в машине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, младенец, обряд имянаречения новорожденного ребенка, дитя
Ребенок погиб в салоне машиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полуторамесячный ребенок погиб в машине в селе Покровском недалеко от Каменска-Уральского (Свердловская область). Родители оставили малыша в салоне легкового автомобиля одного, а когда вернулись, он был уже мертв.

По предварительным данным, ребенок задохнулся, так как одежда сползла на лицо и закрыла дыхательные пути, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

В следственном управлении СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать случившееся позже.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...