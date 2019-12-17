Полицейский несколько месяцев использовал отца как раба

В Татарстане арестовали полицейского Динара Гафиятова, который заставлял бесплатно работать своего отца на ферме. Стража порядка обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и в использовании рабского труда.
«Полицейский увез на ферму своего отца Идриса Садыкова и заставил его бесплатно работать. Мужчину избивали, вынуждали жить в будке», — пишет РБК, ссылаясь на материалы уголовного дела. Сообщается, что был случай, когда полицейский ошпарил руки Садыкову за то, что он отказался чистить туалет. Сотрудник полиции угрожал расправится с отцом, если тот решится сбежать.
Освободить Садыкова удалось только после того, как его сестра обратилась в полиции с заявлением о пропаже. Полицейскому предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 и ст. 127.2 УК РФ.
Ранее в Башкирии сотрудник правоохранительных органов избил свою подчиненную во время ссоры. Девушку увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами, сообщает агентство Nation News.