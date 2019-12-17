Тюменка-рецидивистка убила дочь топором и закопала в огороде

Тюменка призналась, что нанесла дочери топором несколько ударов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Тюмени призналась в убийстве 19-летней дочери, к которой приревновала своего сожителя. Тело девушки нашли 15 декабря в огороде их дома, сообщили «URA.RU» в УМВД по Тюменской области. Само убийство произошло в сентябре 2019 года.

«По предварительной версии, 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения приревновала девушку к своему сожителю, взяла топор и нанесла несколько ударов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. После этого, по версии следствия, она решила скрыть следы преступления и закопала тело дочери в огороде.

Расправа произошла в сентябре, а в декабре в полицию Тюмени обратился родственник девушки. Он сообщил, что подозревает мать девушки в ее убийстве. Женщина уже отбывала срок в тюрьме за убийство своего мужа. Полиция провела раскопки в огороде их дома и обнаружила тело. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «убийство». На данный момент женщина полностью признала свою вину, в отношении ее сожителя также проверится проверка по факту укрывательства преступления.