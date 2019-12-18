В Екатеринбурге Иосифа Сталина поблагодарят за компьютеры

Бюст «вождю всех народов», установленный в центре Нижнего Тагила Фото: читатели «URA.RU»

В Екатеринбурге пройдет митинг памяти Сталина, посвященный 140-й годовщине со дня его рождения. Заявку на проведение подали представители местного отделения движения «Левый фронт». Участники митинга уверены, что мы до сих многим обязаны Сталину.

«Мы твердо убеждены, что Сталин, несмотря на некоторые ошибки, был самым эффективным руководителем страны: он создал СССР, отстоял его во время Великой Отечественной, отстроил его после войны, — заявил „URA.RU“ один из его организаторов митинга Константин Анисимов. — Большинство из того, чем мы сегодня пользуемся, заложено Сталиным — даже компьютеры: первая электронно-вычислительная машина была создана в Советском Союзе в 1948 году».

По словам Анисимова, мы по сей день многим обязаны «вождю всех народов. «Сталинские дома очень ценятся на рынке недвижимости, — говорит он. — А московское метро? Сравните станции, которые строятся сейчас и строились тогда! Это настоящие произведения искусств — дворцы для трудящихся! Все потому, что у Сталина был принцип: человек труда — главный: ради него и благодаря ему страна живет. Поэтому такие невероятные успехи были».

Ранее «URA.RU» сообщало, что во втором по величине свердловском городе Нижнем Тагиле готовится к открытию парк советской истории, в котором есть бюст Сталину. При этом, как пояснил агентству мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, никаких мероприятий в связи с днем рождения Сталина в городе проходить не будет.

По словам организаторов, митинг согласован — он пройдет в субботу, 21 декабря в 12 часов у памятника Кирову перед УрФУ.