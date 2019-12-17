На Ямале так готовились к визиту мэра, что сломали качели

Жители села Сеяха (ЯНАО) пожаловались главе Ямальского района Андрею Кугаевскому на работу дорожников. Они во время расчистки дорог к приезду мэра сломали качели и песочницу в одном из дворов. Анонимный пост появился в сельской группе социальной сети «ВКонтакте».
«Снег около нашего дома ни разу не чистился и не вывозился. Перед вашим приездом почистили очень безобразно, но не в этом суть, трактором сломали нашу единственную качельку, которую соседи своеручно смастерили», — говорится в сообщении.
В комментариях под записью пользователи высказали свое недовольство. «Это как так можно было почистить снег, что после уборки стало хуже, чем было. Песочницу и качели вообще сломали и оставили в безобразном состоянии», — отметила Вера Тусида. «Главное отчетность, потом хоть трава не расти», — добавил Степан Окотэтто. Запись просмотрели около 1,5 тысяч человек.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» Кугаевский отметил, что подрядчик, отвечающий за уборку снега, должен будет починить сломанные качели. «Впредь попросил бы бережнее относиться к имуществу посёлка и жителей при очистке дорог от снега. В свою очередь, местной администрации необходимо своевременно реагировать на просьбы жителей в социальных сетях», — отметил Кугаевский.
Глава района 18 декабря приедет в Сеяху. Там он проведет совещание по вопросам благоустройства, осмотрит состояние социальных объектов, а также проведет прием граждан. В пресс-службе районной администрации «URA.RU» сообщили, что Кугаевский традиционно перед Новым годом объезжает все подконтрольные муниципалитеты, где общается с жителями и главами и подводит итоги года.