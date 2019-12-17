Дед Морозу выписали шесть штрафов за запряженный в сани Mercedes. ВИДЕО

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Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, дед мороз
Деда Мороза оштрафовали сотрудники ГИБДДФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Казани сотрудники ГИБДД остановили новогодний кортеж: в сани Деда Мороза вместо скакунов и оленей запрягли Mercedes. Выяснилось, что водителю иномарки и переодетому новогоднему волшебнику выписали сразу шесть штрафов.

Автоинспекторы задержали Mercedes с санями на одной из главных улиц Казани днем, 17 декабря. В социальных сетях сотрудники ГИБДД сообщили, что «опасное желание» подарить автомобилистам и жителям города новогоднее настроение, закончилось для виновников акции штрафами: за опасное вождение, управление автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушение правил перевозки людей, умышленное создание помех в дорожном движении, а также нарушение правил применения ремней безопасности.

При этом не все жители одобрили действия сотрудников ДПС. Они считают, что ради праздника можно было бы простить Деда Мороза и его извозчика. «Не тех коней дедушка запряг», — отмечает Юлия Матросова в паблике «Регион 116» «ВКонтакте». «Не видать ГИБДД подарков на новый год, нельзя Дед Мороза огорчать)))», — шутит Ильшат Хуснуллин.

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