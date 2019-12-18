Предприятие-легенда «тюменской матрешки» продало медали, чтобы рассчитаться с долгами

Самый ценный актив — здание компании, расположенное на ул. 30 лет Победы, 64 в Тюмени — стоит более 680 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская компания «СибНАЦ» — некогда основной разведчик ямальских недр — продала коллекцию медалей «За заслуги в развитии геологической разведки», чтоб погасить часть долгов. Информация об этом размещена на портале «Федресурс». Предприятие признано банкротом 4 июля.

Сообщается, что обладателем 19 медалей стала местная компания «ЛНТНГ «Петрограф», заплатив за них 58 тыс. рублей. Кроме того, «СибНАЦ» удалось продать несколько минералов — в частности, родонит (цена — более 87 тыс. рублей) и нефрит (более 207 тыс. рублей). Их покупателем стало физлицо — Дарья Иваненко.

Компания «СибНАЦ» была создана почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым. Предприятие является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», одна из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки». Как ранее писало «URA.RU», «СибНАЦ» признан несостоятельным по иску предприятия «Инженерное бюро». Общая сумма долга компании превысила 2,9 млрд рублей. В ноябре банкрот начал распродажу имущества, самый ценный актив — здание компании, расположенное на ул. 30 лет Победы, 64 в Тюмени — стоит более 680 млн рублей.