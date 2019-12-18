Мать тюменца, пострадавшего при расстреле в Забайкалье, рассказала о состоянии сына

Стало известно состояние раненого солдата из Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Пострадавший в кровавой бойне в воинской части под Читой тюменец Евгений Графов пока не пришел в сознание, но начал улыбаться. Об этом «URA.RU» рассказала мать солдата Ирина Графова. Он стал одной из жертв массового расстрела, который устроил срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов.

«Женю ввели состояние медикаментозной комы. Врачи говорят, что его состояние улучшилось: они делают всё для того, чтобы он поправился, но пока не дают никаких прогнозов. Его состояние чуть улучшилось — стал реагировать на наши голоса, улыбается, услышав нашу речь» — рассказала Графова агентству.

В московском госпитале имени Бурденко на запрос информации о состоянии Графова ответили, что по телефону такие данные не предоставляют.

Графов был ранен при массовом расстреле в воинской части под Читой, который устроил 25-летний земляк солдата, срочник Рамиль Шамсутдинов. Тогда на месте погибло восемь человек. Двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале.