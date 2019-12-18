Бывший свердловский депутат начал собирать команду в другом регионе

Владимир Ильиных с 10 декабря исполняет обязанности мэра Оренбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший вице-мэр Североуральска Светлана Золотарева перешла в команду экс-депутата заксобрания Свердловской области, и. о. мэра Оренбурга Владимира Ильиных. Как сообщили в пресс-службе администрации города, во вторник, 17 декабря, чиновница приступила к исполнению обязанностей вице-мэра по финансам.

«С 17 декабря 2019 года [Светлана Золотарева] назначена на должность заместителя главы города Оренбурга по экономике и финансам», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

На прошлой неделе, 10 декабря, бывший свердловский депутат Владимир Ильиных, отказавшийся от мандата в областном парламенте, занял пост и. о. главы Оренбурга. С Золотаревой он знаком по работе в администрации Североуральска: с 2014-го по 2016 годы Ильиных возглавлял мэрию, Золотарева же проработала в финансовом управлении Североуральска около 20 лет.

Переезд Ильиных в Оренбург связывали с тем, что регион возглавляет бывший свердловский премьер Денис Паслер: они родились в Североуральске, знакомы с детства и их карьеры тесно переплетены.