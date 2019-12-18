Водитель, который сбил ребенка в Зауралье и сбежал, может быть уважаемым ветераном

Полиция разыскала мужчину, сбившего школьника на светофоре Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринске Курганской области нашли водителя, сбившего 8-летнего ребенка на пешеходном переходе и сбежавшего с места ДТП. Он находится под административным арестом, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного УМВД.

«Водителя нашли на следующий день после аварии», — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Елена Радаева. В момент задержания мужчина был трезвым. «По решению мирового суда ему назначено пять суток ареста, которые он сейчас отбывает», — уточнили в полиции.

Авария произошла в конце прошлой недели. Водитель автомобиля Renault Logan 1957 года рождения сбил школьника, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мальчик получил ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение. Очевидцы не дали мужчине уехать с места происшествия, в результате он убежал, бросив машину вместе с пассажиром.

По данным источников «URA.RU», за рулем иномарки находился председатель городского совета ветеранов Александр Абрамов. В полиции комментировать эту информацию не стали. Связаться с Абрамовым «URA.RU» не удалось. В совете ветеранов Шадринска заявили, что он находится на больничном. В организации знают о слухах, что Абрамов стал участником ДТП, но официальной информации у них нет.

16 декабря мировой суд вынес постановление о назначении административного наказания по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) в отношении мужчины, чьи фамилия, имя и отчество совпадают с данными Абрамова. Информация об этом опубликована на официальном сайте судебного участка. По данным из открытых источников, Абрамов действительно родился в 1957 году. Судя по фотографиям в соцсетях, у него действительно был автомобиль Renault Logan.