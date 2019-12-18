Замначальника ГИБДД Сургута грозит отставка из-за скандала с пьяным полицейским

Заместителю начальника ГИБДД Сургута Евгению Духовникову грозит увольнение из органов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместителю начальника ГИБДД Сургута Евгению Духовникову грозит увольнение после скандала с задержанием начальника городского ОБЭП Александром Тетерятниковым. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органов.

«Духовников был ответственным от руководства в тот день и после того резонанса, которая получила эта история, принято решение об его увольнении по отрицательным мотивам», — расказал инсайдер. Он также добавил, что решается вопрос об увольнении еще одного сотрудника сургутского УВД после случившегося.

В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пока не располагают официальной информацией об увольнении сургутских полицейских. «Специальная комиссия из окружного УМВД планирует сегодня вернуться в Ханты-Мансийск. Все материалы будут приобщены к результатам проверки. Тетерятников находится на больничном, с ним решаться вопрос будет после выхода на службу», — прокомментировали в пресс-службе полиции Югры.

Ранее «URA.RU» сообщало о появлении видеозаписи, где высокопоставленного сургутского полицейского выводят из машины. Он подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля.