В полиции началась проверка в отношении начальника ОБЭП Сургута Александра Тетерятникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте сотрудники ГИБДД задержали начальника ОБЭП УМВД города Александра Тетерятникова, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля. Об этом «URA.RU» сообщил «честный гаишник» из Югры Сергей Иванов, уволенный из органов после скандала с задержанием сына бывшего экс-главы ГИБДД ХМАО Сергея Алгазина.

«В момент задержания он (Тетерятников) представился сотрудникам, начал требовать, чтобы его отпустили. На место происшествия выезжало руководство ГИБДД. От подчиненных требовали удалить запись, но она сохранилась», — сообщил Иванов. На видео, опубликованном в интернете, видно, что Тетерятников пытается оказать сопротивление инспекторам.

В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту агентству сообщили, что по факту размещенного на YouTube видео проводится проверка. «В случае подтверждения информации сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, полицейский понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и его непосредственные руководители», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Ранее «URA.RU» сообщало, что сейчас идет служебная проверка сотрудников ОБЭП из Пыть-Яха, которые подозреваются в том, что сбили на машине пешехода.