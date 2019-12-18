Россиянки будут жить на пенсии умерших мужчин

Дефицит пенсионных отчислений у женщин возникает из-за того, что они выходят на пенсию раньше мужчин, а живут дольше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дефицит пенсионных отчислений у женщин в России будет покрываться за счет пенсий умерших мужчин. Об этом сообщается в исследовании компании FinExpertiza.

«В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые „недоиспользованные“ пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита», — пишет «Лента.ру». Отмечается, что нехватка отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР) зафиксирована в 73 из 85 регионов. По мнению экспертов, дефицит возникает из-за того, что женщины выходят на пенсию раньше мужчин, а живут дольше.

Согласно подсчетам, благодаря пенсии умершего супруга в среднем одна россиянка будет получать в течение 22,6 лет около 3,8 млн рублей. Это на 175 тысяч рублей больше, чем сумма ее личных отчислений в ПФР. При этом в Ингушетии, где возраст дожития выше, женщины получат пенсию вдвое больше их отчислений.

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