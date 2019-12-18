На Ямале кондуктор пыталась высадить детей на мороз

Руководители МУПАТ Нового Уренгоя считают, что кондуктор нарушила инструкции Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Кондуктор городского автобуса в Новом Уренгое (ЯНАО) пыталась высадить двоих несовершеннолетних пассажиров. Как сообщили очевидцы, у мальчиков оказалось недостаточно денег для оплаты проезда.

Инцидент произошел в автобусе маршрута №4 на остановке «Юбилейная». «Двое мальчиков не смогли оплатить проезд, а кондуктор готова была их высадить», — написала в социальных сетях местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность.

По словам автора сообщения, чтобы успокоить разбушевавшегося кондуктора, ей пришлось самой оплатить проезд несовершеннолетних попутчиков, так как возникли серьезные опасения, что дети окажутся на холоде. При этом женщина утверждает, что это уже не первый случай, когда кондукторы пытаются высаживать детей из автобусов.

«Это какое-то недоразумение, — пояснили корреспонденту „URA.RU“ в МУП автобусного транспорта Нового Уренгоя. — Кондукторам категорически запрещено высаживать пассажиров в зимнее время». По словам собеседника кондукторов перед выходами на маршрут инструктируют, они знают, что за подобное их могут наказать. Скорее всего, у школьников не было с собой справок, а денег хватало только на льготные билеты.

В администрации Нового Уренгоя пояснили: все прекрасно понимают, что живут на Севере и детей в мороз высаживать никто не станет. «Родители должны проверять, чтобы ребенок не забывал справку из школы, — прокомментировали инцидент в мэрии. — Справка — это право на бесплатный или льготный проезд».