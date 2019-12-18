В Югре может появиться региональный закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним Фото: Илья Московец © URA.RU

Чиновники из ХМАО обсуждают возможность запрета продажи жевательного табака (снюса) несовершеннолетним на региональном уровне. Речь об этом зашла на заседании окружной антинаркотической комиссии, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Югра будет рассматривать поправки в законодательство на региональном уровне по примеру Карачаево-Черкесской республики и Белгородской области», — приводят слова начальника управления по вопросам юстиции и профилактики правонарушений департамента внутренней политики Андрея Поротникова в депсвязей. В этих российских регионах уже вступили в силу запреты на продажу несовершеннолетним любой никотин содержащей продукции.

Кроме того, заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов предложил выйти на федеральный уровень с инициативой о запрете продажи снюсов в интернете. Глава региона Наталья Комарова поддержала решение и поручила подчиненным проработать этот вопрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что родители югорских школьников начинают бить тревогу из-за массового увлечения подростками жевательным табаком. Специалисты-наркологи отмечают, что его употребление вызывает быстрое привыкание и не менее вредно, чем курение сигарет. Аналогичные возмущения общественности происходят и в других регионах Урала.