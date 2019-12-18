На Урале в детсадах вместо новогоднего выходного добавили рабочий день

Сотрудники курганских детских садов выйдут на работу 31 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детских садах Кургана 31 декабря останется рабочим днем, несмотря на решение губернатора Вадима Шумкова о переносе выходного дня. При этом 28 декабря детсадам также придется работать, сообщает пресс-служба городской администрации.

Такое решение принято в связи с тем, что не все работодатели перенесли выходной день с 28 на 31 декабря. «В связи с тем, что многие родители в предпраздничные дни будут работать, муниципальным детским садам рекомендовано организовать прием детей 28-го и 31-го декабря», — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что 31 декабря продолжительность рабочего дня в детсадах Кургана будет сокращена на час. Родители могут привести своего ребенка в дошкольное учреждение и 28, и 31 декабря, при этом плата за детсад для них не увеличится. В пресс-службе мэрии также пояснили «URA.RU», что вопрос оплаты труда воспитателей в эти дни департамент соцполитики сейчас отрабатывает с дошкольными учреждениями.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, для госслужащих и сотрудников государственных бюджетных организаций. Органам местного самоуправления, предприятиям и учреждениям также было рекомендовано перенести выходной. Однако не все чиновники остались довольны таким решением, а позже его вообще назвали незаконным.