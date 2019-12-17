В Зауралье решение губернатора сделать 31 декабря выходным назвали незаконным

Вадим Шумков предложил перенести рабочий день на субботу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение губернатора Курганской области Вадима Шумкова перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря, в областной федерации профсоюзов назвали незаконным. В регионе нет четкого понимания, какого круга организаций касается это решение.

«Привлечение работников в выходной день — только с письменного согласия, если такого согласия не было, считаю, что это незаконно», — отметила юрист областной федерации профсоюзов Оксана Бокай. По ее словам, разрешение профсоюзной организации требуется «однозначно», согласно статьи 113 Трудового кодекса. Сведений о том, запрашивал ли мнение профсоюза Вадим Шумков, нет.

Бокай подчеркнула, что не смогла найти документ, подписанный губернатором, в открытом доступе. «В уставе города Кургана, Курганской области у губернатора таких полномочий тоже нет, может быть, в федеральном законе муниципальных образований, не исключаю, но это уже не трудовое законодательство», — отметила она.

Председатель отраслевого профсоюза госслужащих Зауралья Светлана Игнатова заявила, что жалоб от работников профсоюзов из-за переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря им не поступало. В пресс-службе губернатора в ответ на запрос «URA.RU» предоставили ссылку на документ.

Документ касается широкого круга организаций Скрин документа, предоставленного пресс-службой правительства Курганской области

Ранее «URA.RU» сообщало, что не все чиновники довольны решением перенести рабочий день, поскольку многие во время голосования ожидали, что им добавят выходной. Первым среди уральских губернаторов инициативу о переносе выходного озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.