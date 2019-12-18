В Челябинске бабушку с двумя внуками выселяют из ипотечной квартиры

Без посторонней помощи челябинка не сможет выплатить долг Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пенсионерка из Челябинска, оставшаяся после смерти дочери в ипотечной квартире с маленькими внуками, может лишиться жилья. Накопившийся за год долг приближается к 400 тыс. рублей, и в ближайшее время квартира может быть выставлена на продажу.

«Любовь Ивановна воспитывает двух внуков — четырех и 16 лет. Ей самой исполнилось 66 лет. Мать детей умерла три года назад, а отец скрылся, — рассказала „URA.RU“ знакомая семьи. — Он не выплачивает не только ипотеку, но и алиментов не перечисляет».

В Комитете социальной политики администрации Челябинска «URA.RU» подтвердили существование проблемы. «Мы не раз пытались договориться с отцом детей, но он не выходит на контакт. По данным судебных приставов, его долг по алиментам достиг 230 тыс. рублей, — пояснили в ведомстве. — Сейчас семья живет на пенсию и пособия на детей, денег в обрез. Иного жилья у них нет».

С декабря 2018 года долг перед Газпромбанком достиг примерно 342 тыс. рублей. Сейчас квартира арестована, ее готовятся выставить на торги. В качестве альтернативы бабушке предложили как опекуну выкупить закладную на жилье на сумму остатка долга, но финансовой стороны это практически нереально. В банк отправлен соответствующий запрос.