СМИ: Собчак запустит собственное шоу на «Первом канале»

Программа Собчак будет выходить в формате ток-шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Телеведущая Ксения Собчак будет вести собственное шоу на «Первом канале». Первый выпуск будет посвящен ситуации вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, об этом сообщает telegram-канал «Подъем» со ссылкой на информированный источник.

«Переговоры длились несколько месяцев, и съёмки должны были начаться ещё в сентябре, но переносились», — рассказал собеседник, который участвует в съемках шоу. По его словам, программа будет выходить в формате ток-шоу.

Источник также уточнил, что для шоу уже отсняли несколько выпусков. Передачу про Мамаева и Кокорина будут снимать уже в эту субботу, и именно с нее запустится само шоу.

Ранее в telegram-каналах также сообщалось, что Собчак запускает новую программу, в которой будут реконструировать различные события.

Корреспонденту «URA.RU» не удалось получить подтверждение информации от представителей пресс-службы «Первого канала». Также агентство не смогло связаться с Собчак, так как её телефон оказался недоступен для звонков.