Закрытое дело на экс-губернатора Дубровского направлено на дополнительную проверку

Собраны доказательства о причастности Бориса Дубровского к картелю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Материалы дела о превышении должностных полномочий бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским направлены на дополнительную проверку. Ранее дело против экс-главы региона было закрыто.

С просьбой обжаловать прекращение дела к Генпрокуратуре обратился Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока», cообщает РБК. Как уточнил руководитель Челябинского филиала ЦАП Ярослав Щербаков в беседе с изданием, дело направлено на повторную проверку в Главное управление экономической безопасности МВД. «Федеральная антимонопольная служба собрала большой массив доказательств о причастности Бориса Дубровского к картелю», — заявил он.

Ранее ФАС обвинила Дубровского в картельном сговоре с «Южуралмостом» и министерством дорожного хозяйства области — с 2015 по 2018 год более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в регионе были намеренно заключены с конкретной фирмой. Ущерб в результате действий Бориса Дубровского был оценен в 20 млрд рублей. Через день после объявления этого Дубровский ушел в отставку с поста губернатора Челябинской области. Позже дело было закрыто.

Основанием для отмены возбуждения дела стало решение ФАС, которое являлось предметом спора в арбитражном суде. Тогда экс-губернатор был привлечен к делу в качестве третьего лица. 16 декабря Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС.



Получить комментарий адвоката Бориса Дубровского Рустама Курмаева к моменту публикации новости не удалось.