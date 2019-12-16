Суд отменил решение ФАС, испортившее карьеру экс-губернатора Дубровского

Дубровский одержал первую победу в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Москвы 16декабря отменил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ставшее причиной отставки Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе ФАС.

Суд рассматривал иск АО «Южуралмост» к ФАС России. Экс-губернатор Борис Дубровский участвует в процессе как третье лицо. В качестве третьего лица к делу привлечен и действующий глава региона Алексей Текслер, а также министерство дорожного строительства и транспорта Челябинской области.

«Суд отменил решение ФАС. Будем оспаривать», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе центрального аппарата ФАС. Получить комментарий адвокатов Дубровского не удалось.

Решение ФАС, обвинившего Дубровского в картельном сговоре в интересах «Южуралмоста» стало причиной его отставки с поста губернатора Челябинской области. Материалы переданы в Генпрокуратуру и МВД РФ. В МВД России в отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело о превышении полномочий, но отозвали постановление.

Сначала Дубровский сам подал иск к ФАС, заявление поступило и от «Южуралмоста». Но потом два иска объединили в одно производство. Единственным истцом остался «Южуралмост».