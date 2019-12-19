Росстат в четыре раза повысил оценку роста доходов россиян

Росстат переоценил доходы россиян Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения в 2019 году — с 0,2% до 0,8%. Как поясняет Минэкономразвития, данные пересмотрены в связи «с уточнением базы прошлого года».

«В результате изменения базы… уточненная оценка роста за 9 месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении», — говорится в документе, который цитирует RNS.

В октябре в Росстате заявляли, что реальные доходы россиян в третьем квартале с учетом инфляции выросли на 3,3% (по сравнению в аналогичным периодом 2018 года).

В 2018 году правительство ожидало роста реальных доходов, однако Росстат зафиксировал их снижение. В 2019 году правительство сначала ожидало рост доходов на 1% по итогам года. Однако в августе Минэкономразвития уточнило прогноз и теперь ждет роста доходов лишь на 0,1%.