Курганцев предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники звонят в школы от имени прокуратуры Фото: depositphotos.com

Новые случаи телефонного мошенничества в отношении школ и других образовательных организаций зафиксированы в Курганской области. Подробности о способах действий злоумышленников «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального департамента образования.

Мошенники в телефонном разговоре представляются сотрудниками прокуратуры и сообщают о предстоящей внеплановой проверке по соблюдению требований пожарной безопасности, которая будет проводиться совместно с представителями МЧС. «Затем преступник предлагает купить букеты цветов для членов комиссии на приличную сумму и оплатить школе курьерскую доставку в обмен на „чистый“ акт проверки», — пояснили в департаменте.

Не исключено, что с такими видами мошенничества могут столкнуться не только школы, но и другие организации региона. Чиновники призывают курганцев к бдительности и просят сообщать о всех фактах мошенничества в прокуратуру и полицию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что злоумышленники звонили курганским переводчикам от имени директора департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова. Они предлагали обслужить представителей иностранной делегации, но перед этим просили перевести деньги на телефон будущих клиентов. Минувшим летом мошенники от имени Андрея Саносяна, на тот момент — первого зама губернатора, просили у промышленных предприятий денег на лечение больного ребенка.