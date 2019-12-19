Владимир Путин будет общаться с журналистами около трех часов
В Москве в Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На мероприятие аккредитовалось около 1,9 тысячи журналистов со всей страны.
Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пресс-конференция должна пройти в формате свободного общения. Ожидается, что мероприятие займет около трех часов, пишет RT.
Большая пресс-конференция является своеобразным подведением итогов уходящего года от президента. В прошлом году Путин общался с журналистами на протяжении 3 часов и 43 минут и успел ответить на 66 вопросов. Впервые Путин провел такое мероприятие в 2001 году.