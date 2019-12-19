18 декабря 2019

На Урале почтальоны отравились посылкой из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, почта росии, почтовый работник
Что за вещество находилось внутри, до сих пор не понятноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники почтового отделения №7 в Нижнем Тагиле получили отравление неизвестным веществом. Об этом «URA.RU» сообщили в свердловском Управлении почтовой связи. Людям стало плохо, когда они обрабатывали бандероль из Китая.

«Три человека до сих пор находятся на больничном», — рассказала агентству пресс-секретарь «Почты России» в УрФО Анна Первушина.

По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха, однако, согласно заключения (которое уже готово) находиться в помещении безопасно. «Сегодня, 19 декабря, отделение возобновило свою работу», — рассказала Первушина.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области подтвердили факт отравления почтальонов при работе с посылкой. «Инцидент с отравлением действительно произошел, но чем — мне пока не известно, результаты будут известно чуть позже», — сообщила «URA.RU» Анна Ожиганова, пресс-секретарь свердловского Управления Роспотребнадзора.

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