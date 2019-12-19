Трансляция пресс-конференции Владимира Путина подверглась кибератаке

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Дизлайки и комментарии к трансляции оставляют с подозрительных аккаунтовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прямые трансляции большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в Сети, в том числе на YouTube, подвергаются массированным атакам хакеров.

«На все трансляции идет беспрецедентная кибератака», — сообщает «Ридус» со ссылкой на ряд telegram-каналов. Отмечается, что дизлайки и негативные комментарии массово оставляют пользователи из соседних стран, которые специально для этого создали новые аккаунты с подозрительными именами. «Обмениваются одинаковыми сообщениями сами с собой. Работа у людей такая», — пишет издание.

Сегодня, 19 декабря, Путин проводит 15-ю большую пресс-конференцию, в которой участвуют порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени.

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