Мать ребенка, которого ставили на гречку, намерена продолжать воспитывать сына

Мать мальчика, с разрешения которой отчим ставил ребенка коленями на гречку, изъявила желание сама воспитывать сына. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.
«Между матерью и сыном отношения доброжелательные, видна привязанность ребенка к матери», — цитирует ТАСС Степкину. По ее словам, на минувшей встрече мать пострадавшего ребенка сказала, что хочет в полном объеме исполнять материнские обязанности по содержанию и воспитанию сына. При этом омбудсмен отметила, что условия проживания в их квартире удовлетворительные.
Ранее стало известно, что в Омске мужчина неоднократно ставил своего пасынка коленями на гречневую крупу на длительное время. В результате гречка вросла в кожу ног мальчика, в связи с чем ребенку потребовалась операция, передает «Утро.ру». Позже выяснилось, что отчим пострадавшего снимал издевательства на видео и избивал ребенка за малейшее неповиновение. Мать мальчика знала об издевательствах над сыном и заявила, что позволила применить такое наказание к сыну после того, как постояла коленями на гречке сама. Как отметила Елизавета Степкина, сейчас мальчик выглядит ухоженным, он активен и подвижен.