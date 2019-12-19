Новый директор журфака УрФУ определился за месяц до выборов

На конкурс по выборам нового директора департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) заявился один человек, сообщают источники «URA.RU» в вузе. Единственным кандидатом за три дня до окончания приема документов является Владимир Волкоморов — доцент кафедры периодической печати УрФУ.
«На текущий момент документы подал один человек. Это Владимир Волкоморов. Возможно, в оставшиеся дни кто-то еще заявится [на конкурс]», — сообщил собеседник агентства. В разговоре с «URA.RU» Волкоморов не стал комментировать информацию. О намерении принять участие в конкурсе по выборам директора журфака он заявлял еще в ноябре.
13 ноября стало известно, что действующий директор журфака Борис Лозовский, возглавляющий подразделение в течение 30 лет, не будет переизбираться на этот пост в следующем году. Со 2 по 22 декабря ведется прием документов от кандидатов на участие в открытом конкурсе. В середине января пройдут публичные слушания по их программам, а в конце месяца конкурсная комиссия окончательно определит преемника Лозовского.