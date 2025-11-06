Рэпера Icegergert хотят отправить в армию

Артист записал видеообращение с извинениями Фото: instagram / iceicegergert (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Георгия Гергерта, выступающего под псевдонимом Icegergert, предложили отправить в армию после скандала с воровским тостом на концерте. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Считаю, долг Родине нужно отдать, как все мы отдали», — написал Бородин в своем telegram-канале. Он предложил направить скандального рэпера на службу в ВС России, считая это необходимой мерой для переосмысления жизненных ценностей. Общественник отметил, что многие современные артисты сначала допускают серьезные ошибки в публичном пространстве, а затем пытаются исправить ситуацию извинениями и покаянными видеороликами.

Инцидент произошел во время выступления Icegergert в Москве. Рэпер произнес тост, который завершил фразой «Жизнь ворам»* — лозунгом, напрямую связанным с запрещенным в России движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). После этого артист записал видеообращение с извинениями. Он подчеркнул, что не поддерживает никакие запрещенные организации и не разделяет экстремистские взгляды. 2 ноября стало известно, что Icegergert вызывают в прокуратуру для дачи объяснений по факту произнесения запрещенного лозунга. Музыканту может грозить административный арест сроком до 15 суток.

