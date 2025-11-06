В Тыве пять человек погибли из-за лобового столкновения автомобилей

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» произошло ДТП со смертельным исходом Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тыве на федеральной автодороге Р-257 «Енисей» произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. Еще пять участников аварии получили различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ по республике.

«6 ноября в 13:10 (08:10 мск) в дежурную группу поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 „Енисей“. <…> В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек», — передает ТАСС информацию от регионального МВД.

Также двое пострадавших в критическом состоянии были транспортированы в реанимационное отделение республиканской больницы №1 города Кызыла. Троим другим участникам аварии была оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным следствия, причиной трагедии стал выезд водителя автомобиля Toyota Wish на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автомашиной Toyota Voxy. В настоящее время продолжается работа по установлению всех обстоятельств ДТП.

