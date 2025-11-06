Баллон с жидкостью от тараканов взорвался в московской квартире
В московской квартире взорвался аэрозольный баллон, предназначенный для борьбы с насекомыми. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.
«В одной из квартир многоэтажного жилого здания произошла разгерметизация аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми», — рассказали в МЧС ТАСС. Происшествие произошло по адресу: Тамбовская улица, дом 8, корпус 1. Взрыв случился в одной из квартир на десятом этаже около 9:45 утра.
Баллон был оставлен в ванной комнате квартиры. В результате взрыва была выбита форточка в квартире, а также повреждены три дверных полотна. Возгорания после взрыва не последовало. Привлечение спасателей не потребовалось. Никто не пострадал.
Ранее в селе Верх-Сузун Новосибирской области произошла разгерметизация газового баллона, что привело к взрыву. Хозяйка домовладения получила ожоговые травмы. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. На ликвидацию очага возгорания пожарным подразделениям МЧС России понадобилось около часа. Огонь распространился на территории площадью 100 квадратных метров.
