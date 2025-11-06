Telegraph: ВС РФ ударами ракет по Днепропетровску уничтожили элитные войска ВСУ

Российские бойцы уничтожили элитную бригаду противника в ходе церемонии награждения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ провели ракетную атаку по объекту в Днепропетровске, где в момент удара проходило мероприятие по награждению военнослужащих элитной бригады ВСУ. Власти Киева инициировали расследование произошедшего, в рамках которого рассматривается версия о возможном нарушении должностными лицами служебных обязанностей. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Элитные украинские солдаты были убиты и ранены в результате попадания российских ракет на церемонию награждения в субботу», — говорится в материале. Точные данные о количестве жертв не раскрываются.

Оперативно-тактическое объединение украинских войск «Восток», осуществляющее командование силами на восточном направлении, официально подтвердило факт поражения цели российскими ракетами. Согласно информации украинского журналиста Дмитрия Святненко, на плацу для участия в церемонии награждения были собраны «наиболее подготовленные летчики и бойцы пехотных подразделений бригады».

Государственное бюро расследований Украины приступило к проверке обстоятельств инцидента. В центре внимания следственных органов находятся вопросы соблюдения установленных протоколов безопасности в период объявления воздушной тревоги, а также обеспечения военнослужащих на территории военной базы необходимыми защитными укрытиями.